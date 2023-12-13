Ляйсан Утяшева ответила на резкую критику Винер в свой адрес

Спортсменка отметила, что тренер всегда была ее близким другом

Недавно известный тренер по фигурному катанию Ирина Винер резко раскритиковала свою воспитанницу – художественную гимнастку и телеведущую Ляйсан Утяшеву. По словам Винер, на определенном этапе Утяшева расслабилась и потеряла мотивацию, поскольку привыкла, что ей и так всегда все удается лучше других.

Сама Ляйсан не стала молчать и прокомментировала это высказывание в интервью на YouTube-канале "Влобушкинъ". Она отметила, что всегда полностью доверяла своему наставнику, несмотря на строгость и жесткость Ирины Александровны.

"Жестко высказывалась в мой адрес? Нет, никогда такого не было", – ответила Утяшева.

По словам ведущей, тренер была и остается ее близким другом. Ирина Александровна поддерживала Утяшеву на каждом этапе ее жизни, даже когда та не была выдающейся спортсменкой, и по возможности мягко указывала на ее недоработки. Также Винер была рядом, когда спортсменка переживала самую большую потерю в своей жизни – смерть матери.

Сама Утяшева считает, что любой человек может расслабиться, если только и делать, что постоянно хвалить его. Она не держит обиды на тренера и продолжает высоко ценить как профессиональный вклад Винер, так и ее человеческую поддержку на протяжении многих лет совместной работы.

Ранее Утяшева вспомнила о постыдной выходке Воли.