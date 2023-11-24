"Овощная база": Винер пришла в шок от спортивных залов в США

"Овощная база": Винер пришла в шок от спортивных залов в США
Ирина Винер-Усманова. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Тренер сравнила условия для российских и американских гимнасток

Главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что атлеты из РФ, невзирая на санкционные меры, все еще тренируются в шикарных условиях, если сравнивать материальную базу для их коллег из Соединенных Штатов, где залы напоминают "овощную базу".

По словам тренера, спортсмены выплачивают из собственных карманов международным федерациям за проверку, после которой выносится решение об их допуске к соревнованиям в нейтральном статусе. Ни ОКР, ни Минспорта не имеют права делать это для россиян по требованию Запада.

Однако в России, добавила Винер, просто шикарные залы для гимнасток. А вот американские тренировочные центры просто в ужасающем состоянии, уточняет RT.

"Условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой", – высказалась Винер.

Ранее мы рассказывали о новых требованиях FIG к российским гимнасткам. Теперь международная федерация требует от них спецзаявки, имеющей месячный срок действия, а также прохождение независимого допинг-теста – как раз все это самостоятельно выплачивают сами спортсменки из своего кармана. Еще одно условие – отсутствие связей с силовыми структурами или Вооруженными силами РФ

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

Кому запрещено есть покупные пельмени: опасно для здоровья

Лучше домашних пока ничего не придумали

Деньги "сгорят": экономист предупредил россиян со сбережениями

Владельцы иностранных бумаг сильно рискуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей