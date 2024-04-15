Макгрегор заявил, что Запад не обладает силами для борьбы с мощью России

Экс-советник Пентагона назвал одну причину бессилия США перед Россией
Фото: www.unsplash.com
Эксперт подчеркнул, что Америка и Европа не способны бороться с нашей страной

Накал страстей на международной арене повышается день ото дня. В западных государствах активно разминают тему возможного прямого столкновения сил Североатлантического альянса и российской армии. Своим мнением по поводу происходящего поделился отставной американский полковник Дуглас Макгрегор, ранее занимавший высокий пост советника Пентагона.

В социальных сетях американский аналитик указал на одну главную причину бессилия Соединенных Штатов Америки и Европейского союза перед Российской Федерацией. Макгрегор подчеркнул, что у коллективного Запада нет шансов в противостоянии с нашей страной из-за отсутствия достаточного количества наземных войск, западным государствам попросту "некем воевать" с Россией.

 "Ни европейцы, ни США не обладают наземными силами для борьбы с военной мощью России. Американцы должны это осознать", – вынес свой вердикт эксперт из США.

Отставной американский полковник в целом выступает против политики Вашингтона. Он не раз призывал родную страну отказаться от вмешательства во внутренние дела других государств и попыток навязать им свое видение мира и свою волю.

К слову, ранее кандидата в президенты США Дональда Трампа уличили в желании заметно расширить границы России.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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