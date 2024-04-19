Мир оказался на пороге Третьей мировой войны, заявил политолог Раевский

Ситуация на международной арене резко обострилась

Израиль и Иран впервые за многие десятилетия обменялись военными ударами. В ответ на авиаудар ВВС Израиля по посольству Ирана в Дамаске Тегеран нанес по территории Израиля удар ракетами и беспилотниками. Тель-Авив ответил ударом по аэродрому Исфахана – центрального города Ирана. Противостояние Ирана и Израиля нарастает, и пока непонятно, запустит ли оно большую войну на Ближнем Востоке или нет.



По словам политолога и сооснователя КБ "Валькирия" по сборке БПЛА для фронта Дмитрия Раевского, мир уже давно находится на грани Третьей мировой войны. "Иран предупредил США, что, если они будут на стороне Израиля, то им тоже достанется. Американцы уже подтягивают свои авианосцы ближе к Израилю, чтобы прикрыть крупные города. У Ирана много союзников, а на территории соседних государств действуют вооруженные группировки, финансируемые иранцами. Россия поставила Ирану гиперзвуковые ракеты, которые могут уничтожать авианосцы", – рассуждает Раевский.

При этом он обращает внимание на тот факт, что США не проголосовали на Совете Безопасности ООН за резолюцию по палестино-израильскому конфликту, несмотря на то, что в Секторе Газа гуманитарная катастрофа: Израиль не только бомбит территорию, но и не разрешает ввозить гуманитарную помощь, уничтожая машины с грузами.

"Штаты своим решением отменяют важность Совета Безопасности ООН и весь мировой порядок. До этого был мир, при котором было правило бояться США и держаться за доллар. Сейчас за доллар уже не держатся и американцев не боятся", – резюмирует политолог.