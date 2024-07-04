Politico: Макрон исчез после провала на выборах

Главу Франции настоятельно попросили заткнуться на время

Французский лидер Эммануэль Макрон пропал вскоре после того, как его партия потерпела поражение в парламентских выборах. В последний раз его видели на улице две недели назад. На официальном мероприятии президент появлялся только 30 июня, чтобы принять участие в голосовании.

По данным Politico, сейчас с Макроном не хотят иметь дела даже его союзники – они убирают его лицо с предвыборных листовок и просят не вмешиваться в кампанию партии по переизбранию. Утверждается, что коллеги попросту попросили президента заткнуться.

"И дело не в том, что он услышал наше послание, скорее, его заставили услышать", – говорят источники в партии.

Макрон не смог правильно оценить, насколько общественность была отчуждена его личностью. На этом фоне несколько влиятельных членов партии стали лоббировать "демакронизацию", а один из них в эфире общественного телевидения сделал выпад в адрес действующего лидера, заявив, что его образ "износился".

Сейчас Макрон занят подготовкой к правлению страной вместе с партией Марин Ле Пен. Он пытается заручиться поддержкой союзников в Брюсселе, из-за чего в "Национальном объединении" его обвинили в "административном перевороте".

Неизвестно, сможет ли лидер установить хорошие отношения с будущими победителями выборов. Однако совсем скоро ему придется выйти в свет и выступить гарантом французских институтов после вероятного разгрома партии "Возрождение".

Подобная ситуация сулит трудности для Владимира Зеленского, который сильно зависит от внешнеполитического вектора как Франции, так и США. СМИ полагают, что выборы в обеих странах доставляют украинскому президенту немало головной боли.