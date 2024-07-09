СВР заявила о плане США по смене власти в Грузии с помощью "сакральной жертвы"

"Сакральная жертва": раскрыт кровавый план США на Грузию
Фото: www.unsplash.com
Американцы выбрали новую цель удара

Как известно, американские политики очень активно используют государственные перевороты в качестве инструмента отстаивания собственных интересов. Вашингтонская администрация не раз приводила к власти в разных странах марионеточное правительство. Теперь американцы всерьез нацелились на Грузию.

С заявлением по этому поводу выступили представители Службы внешней разведки Российской Федерации. Как отмечают российские разведчики, в Грузии американцы планируют действовать по хорошо обкатанному сценарию. Для того чтобы осуществить государственный переворот и сменить неугодную Вашингтону власть в этой стране, американские спецслужбы планируют использовать "сакральную жертву".

Это известная схема, согласно которой жертва будет выбрана среди протестующих. После ее уничтожения, люди ожидаемо обозлятся, а умелые кукловоды направят их агрессию на сотрудников правоохранительных органов и действующие власти.

"Предусматривается "сакральная жертва" из числа участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков", – пояснили в российском ведомстве.

В СВР напомнили, что у американцев очень богатый опыт в проведении подобного рода операций. Достаточно вспомнить киевский Майдан, где для этих целей были уничтожены сотни человек, которых, в частности, убили грузинские снайперы из числа наемников.

К слову, ранее Нидерланды обиделись на Россию за реакцию на ситуацию с американскими истребителями на Украине.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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