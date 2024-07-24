Действия Москвы вызвали истерику в Токио

Японские власти в шоке из-за решения Москвы, которой надоело наблюдать за антироссийскими выпадами официального Токио. Наши власти приняли решение ввести санкционные ограничения против ряда японских граждан, однако в Стране восходящего солнца никак не могут понять, "а их за шо".



Официальный Токио уже заявил, что санкционные ограничения, введенные российской стороной против 13 японцев, это якобы вопиющая провокация Москвы, которая вызывает недоумение и недовольство в Японии. С соответствующим заявлением выступил генсек правительства страны Ёсимаса Хаяси.

"Подобные меры ограничивают законную деятельность японских компаний и являются абсолютно неприемлемыми", – объявил он.

Чиновник не стал юлить и подтвердил, что Москва объяснила свое решение зеркальным ответом на санкционные ограничения со стороны японских властей. При этом Хаяси считает, что Японии санкции вводить можно, так как таким образом она выражает свое несогласие с проведением специальной операции по демилитаризации киевского режима, а вот Москве отвечать – нельзя.

По решению Москвы на территорию Российской Федерации запрещен въезд 13 японских граждан, среди них оказались руководители и топ-менеджеры крупных японских фирм.

К слову, ранее в Японии выступили с громким заявлением о ракетных ударах по России.