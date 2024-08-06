Политолог Раевский назвал Русский мир последним шансом на выживание

Во всем мире народ возмущен тем, что происходило на открытии Олимпиады в Париже. Трансгендеры, геи и лесбиянки устроили пародию на "Тайную вечерю" в стиле ЛГБТ*, и это безумие сейчас представляет европейская культура. Свобода слова тут ни при чем. Это безумие, причем оно не только в культуре, но и в политике: ложь на лжи, двойные стандарты. На проблему современного Запада обратил внимание известный политолог Дмитрий Раевский.



Был такой человек – Николай Константинович Рерих, напомнил эксперт. Он жил около ста лет назад, был художником, путешественником, философом, политиком, финансистом, археологом, и именно он был прародителем ЮНЕСКО в ООН. Тогда это называлось Лига Культуры. Николай Константинович утверждал, что культура имеет главенствующее значение, а там, где культура извращается, происходит упадок всего государства.

"Закат культуры Европы – это закат цивилизации. Мы это наблюдаем. Все происходит достаточно стремительно. Тот сатанизм, который мы сейчас видим в Европе – это признаки умирания. Когда человек умирает, то у него бывает агония, "маска смерти" на лице. Сейчас это происходит в Европе, да и не только там. Сейчас происходит смерть господ "золотого миллиарда", – подчеркнул Раевский.

Вспомним историю Древнего Рима, где были представители элиты общества. Они устали от жизни, вскрывали вены в своих бассейнах и устраивали перед этим оргии – вакханалии. Именно это падение нравов привело к концу Рима, а затем эпидемии завершили его. Интересен факт, что эпидемии в Риме косили тысячи людей, а в соседних странах так не свирепствовали.

"У нас есть один шанс выжить – это не считать себя частью этого западного мира, а выпрыгнуть в своем "спасательном жилете", который называется Русский мир. Если же мы будем считать себя частью западного мира, то утонем вместе с ним", – заключил знаменитый политолог.

*движение признано в РФ экстремистским и запрещено