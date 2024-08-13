Трамп заявил о перевороте в США ради выхода Байдена из президентской гонки

Фактически расстреляли: новые подробности ликвидации Байдена
Джо Байден. Фото: The White House / wikimedia.org
Лидеру не оставили шанса на спасение

Выход Джо Байдена из предвыборной гонки за кресло президента фактически являлось следствием государственного переворота в США, считает Дональд Трамп. В своем интервью Илону Маску он заявил, что действующего лидера поставили перед выбором: либо он примет это решение по-хорошему, либо придется принимать другие меры.

Кандидат в президенты напомнил, что Байден долгое время не хотел уходить и публично заявлял, что не намерен этого делать, несмотря на подозрения в нарушении когнитивных способностей политика в 81-летнем возрасте. По мнению Трампа, сейчас лидер фактически представляет собой "живой овощ", и у демократов не было бы шансов на победу с действующим президентом. Поэтому и было решено ликвидировать его в политическом плане любой ценой.

Подобную точку зрения поддержал и Илон Маск.

"Они просто вывели его за сарай и фактически расстреляли", – считает он.

Трамп считает, что Байден стал "худшим президентом в истории США". Он уверен, что если бы не демократ, то по всему миру было бы меньше войн, а Штаты не столкнулись бы с серьезной волной инфляции.

Харрис для него также не является достойной заменой, поскольку представляет "радикально сумасшедшие" либеральные взгляды. Например, заявил Трамп, она верит в прекращение финансовой помощи полиции. Кандидат в президенты отметил, что с момента вступления в гонку она так и не дала ни одного интервью журналисту, который бы мог встать ей в оппозицию.

Источник: соцсети
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