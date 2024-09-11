В Сети заявили о жульничестве Харрис на дебатах

Маленькая деталь в одежде Харрис раскрыла ее секрет на дебатах
Дональд Трамп и Камала Харрис. Кадр: YouTube.com
Оказывается, кандидат прибегла к помощи со стороны

Сразу несколько человек предположили, что Камала Харрис пользовалась услугами суфлера во время дебатов с Трампом, хотя по условиям это запрещено. На это их натолкнула маленькая деталь в образе кандидата в президенты США.

Диджей Джонни Кинг утверждает, что сережки Харрис очень напоминают устройства Nova H1 Audio, которые выглядят как ювелирное украшение, но на деле являются беспроводным наушником. Именно поэтому, по его словам, она часто делала заметки во время дебатов.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Политолог Сергей Марков тоже придерживается такой точки зрения.

"Харрис вот так обманула правила. Ведущие перебивали Трампа 11 раз и ни разу не перебили Харрис", – написал он в своем Telegram.

Также на этот факт обратил внимание сенатор Алексей Пушков, который утверждает, что демократ очень внимательно слушала все, что ей говорят через наушник, и это было видно невооруженным глазом. В противном случае она не смогла бы добиться такого успеха на дебатах, уверен политик.

По данным предварительных опросов, на стороне Камалы Харрис сейчас выступают порядка 64% американцев. Поддержка Трампа сильно пошатнулась, из-за чего стоимость акций его компаний также поползла вниз.

Источник: соцсети
По теме

"Война против нас": в Германии вывели Киев на чистую воду

Украинские власти пошли на хитрость

После дебатов Трампа и Харрис разгорелся скандал

Зрители обвиняют журналистов в предвзятости и открытой поддержке одного кандидата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей