В Сети заявили о жульничестве Харрис на дебатах

Оказывается, кандидат прибегла к помощи со стороны

Сразу несколько человек предположили, что Камала Харрис пользовалась услугами суфлера во время дебатов с Трампом, хотя по условиям это запрещено. На это их натолкнула маленькая деталь в образе кандидата в президенты США.

Диджей Джонни Кинг утверждает, что сережки Харрис очень напоминают устройства Nova H1 Audio, которые выглядят как ювелирное украшение, но на деле являются беспроводным наушником. Именно поэтому, по его словам, она часто делала заметки во время дебатов.

Политолог Сергей Марков тоже придерживается такой точки зрения.

"Харрис вот так обманула правила. Ведущие перебивали Трампа 11 раз и ни разу не перебили Харрис", – написал он в своем Telegram.

Также на этот факт обратил внимание сенатор Алексей Пушков, который утверждает, что демократ очень внимательно слушала все, что ей говорят через наушник, и это было видно невооруженным глазом. В противном случае она не смогла бы добиться такого успеха на дебатах, уверен политик.

По данным предварительных опросов, на стороне Камалы Харрис сейчас выступают порядка 64% американцев. Поддержка Трампа сильно пошатнулась, из-за чего стоимость акций его компаний также поползла вниз.