Ливанские СМИ сообщили о начале третьей войны с Израилем

Объявлено о начале третьей масштабной войны
Фото: соцсети
Ситуация на Ближнем Востоке разгорелась с новой силой

После массового удаленного подрыва портативных устройств связи в Ливане, израильская армия нанесла массированные удары по объектам "Хезболлы", как и предсказывали аналитики. Подобное СМИ уже назвали началом третьей масштабной ливанской войны.

Военные самолеты F-15 бомбят окрестности города Дейр-Канун ан-Нахр. Это самая масштабная воздушная операция со времен второй Ливанской войны. В ЦАХАЛ уже разработали план полномасштабного нападения на страну, намереваясь лишить членов движения своего военного потенциала и "обеспечить возвращение израильтян в свои дома" на границе с Ливаном.

После начала обстрела лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что считает нападение фактически объявлением войны со стороны Израиля. По его словам, взрывы пейджеров были попыткой одновременно убить 4 тысячи человек за минуту. 

Также утверждается, что диверионная группа "Хезболлы" предприняла попытку прорваться на территорию Израиля, однако ее обнаружили и ликвидировали. Генсек движения утверждает, что Ливан ответит израильтянам на операцию с пейджерами, но где и когда пояснять отказался.

Ранее стало известно, что взрыв портативных устройств связи был вызван нагревом батареи и срабатыванием взрывчатого вещества, которое было подожено рядом под оперативную плату.

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