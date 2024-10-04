NYT: Иран попросил помощи России из-за возможной атаки Израиля

Иран обратился к России за помощью
Фото: unsplash.com
Страна опасается предстоящей мести со стороны Тель-Авива

Несмотря на просьбы со стороны международного сообщества, Израиль не отказывается от своего намерения отомстить Ирану за недавний массированный ракетный обстрел. Иранские военные силы были приведены в состояние полной боеготовности, пока местные жители опасаются, что это обернется настоящей войной между двумя странами.

По словам двух анонимных чиновников, Тегеран запросил помощи у Москвы в свете возможного удара со стороны Тель-Авива. Иранцы хотят получить доступ к спутниковым снимкам перед нападением. Ответ российской стороны на запрос пока остается неизвестным, однако недавно в Иран приезжал премьер Мишустин, который в том числе мог обсуждать этот вопрос с властями Ирана.

Журналисты сообщают, что сейчас иранское общество озабочено из-за вероятности "непредсказуемой войны" с Израилем. Противоборство среди населения растет: одни радуются недавним ракетным обстрелам, а другие жалуются, что их жизнь стала гораздо хуже из-за проблем с экономикой страны. И если все перейдет в полномасштабное противостояние, то это сделает ситуацию только хуже, считают они.

Ранее Израиль заявил, что намеревается ответить на ракетную атаку с помощью ударов по иранским военным базам и нефтеперерабатывающим заводам. Это вызывает большие опасения среди населения – люди полагают, что прямая конфронтация с израильтянами приведет не только к краху инфраструктуры, но и разрушит Иран.

Источник: The New York Times
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