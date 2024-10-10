Чиновник нашел главного виновника

Ушедший в отставку генсек НАТО Йенс Столтенбер в одном из прощальных интервью вспомнил, что когда он приходил на пост, то одной из главных задач для него было укрепление политического диалога с Россией. Спустя годы стало понятно, что в этом вопросе случился грандиозный провал, и чиновник объяснил, почему.

Столтенберг напомнил, что в 2021 году организация получила письмо от Путина с призывом не расшираться на Восток. Он указал, что на этот шаг они пойти никак не могли, поскольку это сразу закрыло бы двери не только для Украины, но также для Швеции и Финляндии. Однако, по его словам, в НАТО были готовы провести переговоры с Россией в Совбезе ООН в январе 2022 года, чтобы не допустить открытой конфронтации. Этого так и не произошло.

"То, что мы увидели за эти годы, и особенно осенью 2021 года и в начале 2022 года, было то, что пространство для политического диалога стало крайне малым", – намекнул он на нежелание России вести дипломатические отношения.

Сейчас Столтенберг жалеет только об одном – что в самом начале противостояния между Россией и Украиной не отправил значительно больше оружия украинской стороне. Бывший генсек НАТО уверен, что это помогло бы остановить конфликт гораздо быстрее и избежать значительных потерь.

Ранее Столтенберг признался, что намеренно нарушал красные линии, выставленные Москвой, и подчеркнул, что Западу за это ничего не было.