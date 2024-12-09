Меркель рассказала о главной цели Путина в России

Политик уверена, что российский лидер мечтает снова сделать свою страну великой державой

Бывший немецкий канлер Ангела Меркель, которая, как считается, была в числе европейских политиков, кто лучше всех понимает российского президента, рассказала о главной цели Владимира Путина в его международном политическом векторе. По ее словам, лидер невероятно возмущен распадом Советского Союза и падением Берлинской стены, в результате чего позиция России в мире сильно ослабла. Теперь он хочет снова превратить родную страну в великую державу.

Меркель напомнила о словах Путина, в которых он заявил, что распад СССР был худшим историческим событием в 20 веке – она указала, что об этом он говорил с самого начала своего правления. Политик уверена, что именно гнев российского лидера из-за случившегося с его страной и привел к конфликту на Украине и "агрессивной внешней политике России".

"Он хотел снова превратить Россию в важную державу. Это было то, к чему он стремился все время. И я думаю, что он не так уж много знал об экономике, об экономическом процветании. Поэтому очень быстро прибегнул к восстановлению этой силы методами, которым научился, будучи агентом КГБ. Он фактически смог приручить, если хотите, олигархов, укротить их. Им было разрешено действовать, но только под его началом", – заявила Меркель.

Бывший немецкий канцлер рассказала, что во время своей работы она нередко задумывалась над тем, как привести демократию в Россию, отмечая провалы этой задумки у США. Сейчас она уверена – россиянам живется плохо под руководством Путина и поэтому желает всем "демократического и процветающего будущего".

Ранее Ангела Меркель вспомнила, как Владимир Путин вывел ее из себя на международном саммите.