Повстанцы захотели получить беглого президента обратно

Новый фактический сирийский лидер Ахмед аш-Шараа потребовал от России выдать бывшего президента Сирии Башара Асада и его ближайших помощников, сообщают источники The Times Of Israel. Утверждается, что об этом политик сообщил во время переговоров с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

Напомним, российский дипломат отправился в Дамаск на этой неделе, чтобы провести встречу с новыми представителями властей Сирии и для налаживания связей. Российская сторона не смогла подтвердить информацию о требовании со стороны аш-Шараа.

Башар Асад покинул Сирию в конце прошлого года после произошедшего захвата власти со стороны оппозиции. Его члены семьи к тому моменту уже находились в Москве. Источники, близкие к бывшему сирийскому президенту, утверждают, что никто не знал о его плане побега до последнего – лидер уверенно планировал все мероприятия и даже вызвал к себе помощницу для работы. Однако она, прибыв к начальнику, не обнаружила его ни на назначенном месте, ни дома.

В США утверждают, что незадолго до переворота российский лидер Владимир Путин перестал отвечать на звонки Башара Асада.