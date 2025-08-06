Американцам напомнили, какими ресурсами обладает российская армия

Россия является единственной страной в мире, которая обладает возможностью полностью уничтожить США, но американские элиты об этом почему-то постоянно забывают, отметил политолог Владимир Шаповалов. Он напомнил, что в последнее время российская ядерная доктрина стала более жесткой, и не просто так.

"Мы готовы к нанесению ядерного удара по противнику в том случае, если будет угроза нашей собственной безопасности", – указал эксперт.

По его словам, объемы российского ядерного арсенала превышают запасы США, Великобритании и Франции вместе взятых. Поэтому Россию не стоит недооценивать.

При этом Шаповалов отметил, что впервые реальный страх перед российским оружием массового поражения у Запада появился в период Карибского кризиса. Тогда американцы поняли, что действительно могут стать целью для ядерной атаки. Этот страх у них сохраняется до сих пор – именно поэтому никто на Россию не нападает.

Политолог подчеркнул, что российские власти, учитывая невероятную ядерную мощь армии, понимают свою степень ответственности перед своими гражданами и мировым населением. Поэтому они пытаются избежать катастрофы и не используют террористические методы влияния.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил Дональду Трампу о мощи российского ядерного оружия. Американский президент в ответ поручил отправить подлодки к российским берегам.