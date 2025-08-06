Политолог Шаповалов заявил о возможности России уничтожить США

"Мы готовы": в России пригрозили уничтожением США
Фото: freepik.com
Американцам напомнили, какими ресурсами обладает российская армия

Россия является единственной страной в мире, которая обладает возможностью полностью уничтожить США, но американские элиты об этом почему-то постоянно забывают, отметил политолог Владимир Шаповалов. Он напомнил, что в последнее время российская ядерная доктрина стала более жесткой, и не просто так.

"Мы готовы к нанесению ядерного удара по противнику в том случае, если будет угроза нашей собственной безопасности", – указал эксперт.

По его словам, объемы российского ядерного арсенала превышают запасы США, Великобритании и Франции вместе взятых. Поэтому Россию не стоит недооценивать.

При этом Шаповалов отметил, что впервые реальный страх перед российским оружием массового поражения у Запада появился в период Карибского кризиса. Тогда американцы поняли, что действительно могут стать целью для ядерной атаки. Этот страх у них сохраняется до сих пор – именно поэтому никто на Россию не нападает.

Политолог подчеркнул, что российские власти, учитывая невероятную ядерную мощь армии, понимают свою степень ответственности перед своими гражданами и мировым населением. Поэтому они пытаются избежать катастрофы и не используют террористические методы влияния.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил Дональду Трампу о мощи российского ядерного оружия. Американский президент в ответ поручил отправить подлодки к российским берегам.

Источник: URA.RU
По теме

Новое вторжение ВСУ в Россию: что известно

Российские войска успешно отбивают попытки прорыва границы

В США закатили истерику из-за одного преимущества России

Американские аналитики внимательно следят за положением дел на международной арене

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей