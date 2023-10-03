Минтай по-турецки: вкусное блюдо из четырех ингредиентов готово за 30 минут

Угощение привлечет на кухню всю семью

Пользу минтая давно доказали ученые и врачи. Почти не содержащая жира, эта рыба богата белком и по карману даже самым небогатым слоям населения.

К сожалению, правильно приготовить эту замечательную рыбу могут немногие, отчего ее популярность не так высока, как она заслуживает. Если у вас нет фамильного или проверенного рецепта приготовления минтая, записывайте рецепт турецких хозяек – и вы станете гуру рыбной кухни.

Итак, для приготовления блюда потребуются 700 граммов собственно минтая, столовая ложка подсолнечного масла, ½ чайной ложки соли и две луковицы.

Разделайте тушки минтая, разрежьте каждую на небольшие части и очистите от плавников и черной пленки. После этого освободите луковицы от кожуры и нарежьте их кольцами.

На смазанную маслом сковороду выложите куски рыбы, сверху посыпьте солью и луком, убавьте огонь до слабого и накройте сковороду крышкой.

Подождите 15-20 минут, пока тушится рыба. Можно потратить это время на приготовление легкого салата или сервировку стола. А затем снять с плиты приготовленное полезное и очень вкусное блюдо и – приятного аппетита!