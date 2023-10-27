С этим секретным ингредиентом квашеная капуста станет в тысячи раз вкуснее

Эксперты обнаружили компонент, делающий капусту хрустящей и сочной

Осень – время заготовок. Варенье, лечо, маринад – как только не изощряются хозяйки, торопясь обеспечить семью вкусными закрутками на зиму. Квашеная капуста – любимый продукт сотен семей. Опытные хозяйки вычислили путем экспериментов способ, делающий капусту вкусной, сочной, хрустящей и способной храниться долгое время.

Она может стать самостоятельным блюдом наравне с маринованными или солеными огурцами и помидорами. Может превратиться в гарнир для мяса или в начинку для пирогов. В любом случае качество капусты имеет значение.

Помимо основного ингредиента – соли (и нередко моркови или клюквы), припасите еще лавровый лист и перец. Итак, рецепт: на три кг белокочанной капусты понадобятся 5 горошин душистого перца, 10 горошин острого, 300 гр моркови, три столовые ложки соли и три листа лаврушки.

Порежьте капусту узкими полосками и тщательно разомните руками. Добавьте остальные ингредиенты, кроме лаврового листа. Его следует класть между слоями, укладываемыми в банку. Оставьте ее на четыре дня, температура должна быть комнатной. С началом брожения время от времени капусту нужно протыкать деревянной палочкой для выхода газа. Подойдут, например, палочки от суши. Позже банка закрывается крышкой и убирается в холодильник или погреб.

Как видите, секрет вкусной хрустящей квашеной капусты весьма прост. Кстати, эксперты выяснили, какие продукты способствуют выведению никотина. Например, лимоны, апельсины, гранат или брокколи.

