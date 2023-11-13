Этот продукт не позволит начинке вытечь из пирожков

Этот продукт не позволит начинке вытечь из пирожков
Фото: unsplash.com
Хозяйки поделились секретом, как удержать начинку в пирожке

Пироги и пирожки – одно из традиционных блюд русской (и не только) кухни. Многие женщины любят пирожки и часто балуют ими своих домашних. Рецептов приготовления выпечки существует великое множество, и у каждого свои правила.

Однако когда пекутся или жарятся пирожки с вареньем, джемом или конфитюром, то часто есть риск, что тесто просто не удержит начинку и она вытечет во время жарки или запекания. Конечно, от этого испортится и внешний вид, и вкус продукта. Но опытные кулинарки давно поняли, что происходит такая "авария" из-за маленькой оплошности, которую по незнанию или торопливости допускают хозяйки.

Слишком большое количество жидкости в начинке – вот причина, по которой аппетитный вид румяных пирожков портит неаккуратный дырявый бок.

Наши бабушки, испекшие за свою жизнь тысячи пирожков, давно научились бороться с этим неприятным явлением. Обычная мука, как ни странно, вполне решает проблему. И не надо бояться, что вкус начинки испортит наличие дополнительного ингредиента – он не будет ощущаться вообще.

На 250 граммов джема или варенья хватит одной столовой ложки муки. Кстати, можно заменить ее кукурузной смесью. Или манной крупой, но имейте в виду, что она может повлиять на степень сладости начинки.

Итак, начинка и мука в нужных пропорциях перемешиваются и некоторое время провариваются на медленном огне. После чего можно спокойно лепить пирожки и печь или жарить их. Больше никаких неприятностей вам не грозит – бочка выпечки останутся румяными и крепкими.

Ранее мы писали, что отличным вариантом начинки может стать грибная икра.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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