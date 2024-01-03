Смешали майонез с мукой: муж остался в восторге от блюда

Вкуснейший рецепт мясного угощения для всей семьи

Потрясающий и безумно вкусный пирог получается, если немного отойти от привычных рецептов и не бояться экспериментировать. Не потребуется использовать яйца – все гораздо проще. Достаточно смешать майонез с мукой – и все готово. В Сети женщины признаются, что муж остался в восторге от этого блюда. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты:

350 гр муки

1 ст ложки разрыхлителя

180 гр майонеза.

Для начинки

Фарш – 250 граммов

2 картофелины

2 луковицы

соль и специи по вкусу



Пошаговый рецепт приготовления вкуснейшего пирога с мукой и майонезом

1. Смешать и замесить тесто, потом положить его в пакет или в закрытую чашку и убрать на 20 минут в холодильник.

2. В это время заняться начинкой: смешать фарш с измельченными картофелинами и луковицами. Специи и соль добавьте по вкусу, затем разделите тесто на две неравные части.

3. Большую часть теста раскатайте, смажьте форму для выпечки сливочным маслом и распределите тесто по дну и бокам.

4. Выложите туда фарш с картошкой и луком и разложите по поверхности несколько кусочков сливочного масла.



5. Раскатайте оставшееся тесто и накройте им, как крышкой, будущий пирог.

6. Сделайте надрезы в виде клеток, а потом двумя вилками "прищемите" сторону каждой клетки.

7. Смажьте верх желтком, а сверху в гнезда из клеток насыпьте по щепотке кунжута.

8. Выпекается пирог около часа при температуре 180 градусов. Потрясающе вкусно!

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