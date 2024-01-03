Смешали майонез с мукой: муж остался в восторге от блюда

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Потрясающий и безумно вкусный пирог получается, если немного отойти от привычных рецептов и не бояться экспериментировать. Не потребуется использовать яйца – все гораздо проще. Достаточно смешать майонез с мукой – и все готово. В Сети женщины признаются, что муж остался в восторге от этого блюда. Делимся пошаговым рецептом.
Для начинки
1. Смешать и замесить тесто, потом положить его в пакет или в закрытую чашку и убрать на 20 минут в холодильник.
2. В это время заняться начинкой: смешать фарш с измельченными картофелинами и луковицами. Специи и соль добавьте по вкусу, затем разделите тесто на две неравные части.
3. Большую часть теста раскатайте, смажьте форму для выпечки сливочным маслом и распределите тесто по дну и бокам.
4. Выложите туда фарш с картошкой и луком и разложите по поверхности несколько кусочков сливочного масла.
5. Раскатайте оставшееся тесто и накройте им, как крышкой, будущий пирог.
6. Сделайте надрезы в виде клеток, а потом двумя вилками "прищемите" сторону каждой клетки.
7. Смажьте верх желтком, а сверху в гнезда из клеток насыпьте по щепотке кунжута.
8. Выпекается пирог около часа при температуре 180 градусов. Потрясающе вкусно!
Ранее мы раскрывали неожиданный вред картофеля.
Скандал на "Песни года" не утихает до сих пор