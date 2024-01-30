Вкуснейший пирог "Прощай запор": вся семья в восторге

Вкуснейший пирог "Прощай запор": вся семья в восторге
Фото: соцсети
Рецепт вкусного и полезного угощения к чаю

Сладости бывают невероятно полезными для организма, если их правильно приготовить. Например, с помощью некоторых блюд можно насытиться клетчаткой и устроить профилактику для своего кишечника. В этом поможет вкуснейший пирог "Прощай запор", от которого вся семья останется в восторге. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Морковь – 1 штука.
  • Яблоко – 2 штуки.
  • Яйца – 2 штуки.
  • Овсянка долгой варки – 120 граммов.
  • Разрыхлитель – 1/2 чайной ложки.
  • Мед, сахар или подсластитель по вкусу.

Пошаговый рецепт пирога "Прощай запор"

1. Перемалываем овсянку в блендере, чтобы она превратилась в муку.

2. Яблоки и морковь нужно натереть на терке и смешать с яйцами, разрыхлителем и подсластителем.

Фото: соцсети

3. Добавить овсяную муку, перемешать тщательно до однородности.

4. Всю массу поместить в форму для выпекания, смазанную маслом. Выпекать в течение 35 минут при 180 градусах.

5. Для красоты и пользы можно украсить молотыми грецкими орехами.

Фото: соцсети

Приятного аппетита!

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