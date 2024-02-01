Такого способа вкусно утилизировать замороженную клубнику вы еще не знали

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На зиму многие заготавливают свежую ягоду в заморозке. Но иногда требуется место для новых продуктов или просто домашние просят вкусненького, так что хочется опробовать новый рецепт. Клубничное желе с желатином – отличная идея.
1. Клубнику, не оттаивая, залейте комнатной температуры водой и доведите до кипения. Процедите получившийся ягодный "бульон".
2. В процеженную жидкость насыпьте сахар, смешанный с желатином. Размешайте неторопливыми движениями.
3. Добавьте лимонную кислоту.
4. Ягоды распределите по маленьким пиалушкам, розеткам или формочкам, после чего залейте получившимся оваром с желатином.
5. Остудите желе до комнатной температуры, потом уберите его в холодильник на 3-4 часа.
Самое сложное в этом блюде – не слопать чуть теплое желе, не дав ему застыть. Но держитесь: после трех часов в холодильнике вы получите по-настоящему вкусный и нежный десерт. Украсить его можно целыми свежими ягодами, если они остались, листочками мяты или мелиссы, ломтиком лимона или апельсина. Проявите фантазию.
Приятного аппетита!
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