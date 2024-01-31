Волшебный шоколадный десерт из овсянки: невероятно вкусный завтрак

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Врачи говорят, что первый прием пищи за день должен быть здоровым. К сожалению, нередко полезная еда бывает пресной и невкусной. Но, к счастью, существует масса рецептов, которые сочетают и вкус, и пользу для организма. Пирожные из овсянки – один из них.
Этот рецепт мы открыли случайно, гадая, как утилизировать последнюю порцию крупы. Каша надоела, оладушки тоже. К счастью, в доме были какао и творог, так что рецепт, найденный в интернете, получилось воплотить.
Ранее мы давали рецепт быстрого шоколадного десерта, который получается даже вкуснее, чем в кафе.
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