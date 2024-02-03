Проще не придумаешь: идеальное печенье к чаю на манке и одном яйце

Блюдо обязательно понравится всем

Когда хочется порадовать близких вкусным угощением для сладкого стола, а времени и необходимого обилия ингредиентов нет, то можно сделать невероятно легкий и вкусный десерт – рецепта проще не придумаешь. Для этого понадобится взять манку и одно яйцо, а в итоге получится идеальное печенье. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Манка – 300 граммов.

Молоко – 0,1 литр.

Растительное масло – 2 столовых ложки.

Яйцо – 1 штука.

Разрыхлитель – 1 чайная ложка.

Пошаговый рецепт печенья на манке

1. Сахар смешиваем с яйцом и щепоткой соли.

2. Добавляем растительное масло и молоко. Перемешиваем.

3. Засыпаем в смесь манную крупу и разрыхлитель. Оставляем однородное тесто на один час.

4. Влажными руками катаем из теста шарики и обваливаем их манной крупе.

5. Выкладываем на форму с пергаментом и выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов. Печенье готово.

Приятного аппетита!