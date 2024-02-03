Проще не придумаешь: идеальное печенье к чаю на манке и одном яйце

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Когда хочется порадовать близких вкусным угощением для сладкого стола, а времени и необходимого обилия ингредиентов нет, то можно сделать невероятно легкий и вкусный десерт – рецепта проще не придумаешь. Для этого понадобится взять манку и одно яйцо, а в итоге получится идеальное печенье. Делимся пошаговым рецептом.
1. Сахар смешиваем с яйцом и щепоткой соли.
2. Добавляем растительное масло и молоко. Перемешиваем.
3. Засыпаем в смесь манную крупу и разрыхлитель. Оставляем однородное тесто на один час.
4. Влажными руками катаем из теста шарики и обваливаем их манной крупе.
5. Выкладываем на форму с пергаментом и выпекаем 30 минут при температуре 180 градусов. Печенье готово.
Приятного аппетита!
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