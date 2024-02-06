Тесто без уксуса не готовим: получается пышное и вкусное

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Домашняя выпечка обычно улетает со свистом под чай или молоко. У каждой хозяйки есть свои секреты удачного теста для пирогов, плюшек, пышек и другой выпечки. Бабушки знали, как сделать дрожжевое тесто упругим, но при этом воздушным и пышным. Больше тесто без уксуса не готовим – так оно получается пышное и вкусное. Делимся пошаговым рецептом.
2. В чашу высыпать муку и немного встряхнуть ее. Затем в чашку с мукой влить получившуюся смесь.
3.Замесить лопаточкой тесто.
4. Добавить еще 2 ст л муки. Месить дальше.
5. Выложить тесто на стол. Добавить масло, замесить уже руками. Влить уксус и снова замесить.
6. В чистую чашку влить растительное масло, размазать по стенкам чаши. Положить в нее тесто, закрыть пленкой, оставить на полчаса под полотенцем.
7. Снять пленку. Воздушное, мягкое, нежное тесто раскатать руками в большую лепешку. Смазать сливочным маслом.
8. Сложить с обоих краев, как сверток. Нарезать прямоугольниками.
9. Каждый закрутить по оси, свернуть в круг, скрепить "бубликом".
10. Выложить получившиеся пышки на лист пергамента, расстеленный на противне.
11. Закрыть пленкой, оставить на 10 минут.
12. Смазать смесью желтка и одной столовой ложки молока. Можно посыпать кунжутом или маком.
13. Выпекать полчаса при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!
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