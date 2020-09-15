Актера "Папиных дочек" приковало к инвалидной коляске после больницы

Актера "Папиных дочек" приковало к инвалидной коляске после больницы
Михаил Казаков. Кадр из сериала "Папины дочки"
Звезда сериала проходит курс реабилитации

Михаил Казаков, известный по сериалу "Папины дочки", постепенно восстанавливается после падения с пятого этажа. Актера уже выписали из больницы после операции, однако пока он вынужден передвигаться в инвалидном кресле. О своем самочувствии журналистам рассказал сам артист.

"Надеюсь, что скоро начну ходить, по-другому быть не должно",

– поделился Казаков. Артист из "Папиных дочек" постепенно восстанавливается: проходит курс реабилитации и делает разминку. Несмотря на тяжесть травмы актер не унывает – некогда, заключил он в беседе с StarHit.

Проблемы со здоровьем у Казакова возникли в начале июля: он упал с 12-метровой высоты, когда пытался сделать фото. Сыгравший Илью Полежайкина актер оказался в реанимации, а после перенес шестичасовую операцию.

К концу месяца артиста уже выписали из больницы, но сам он ходить пока не может. Казаков еще какое-то время будет прикован к инвалидной коляске.

Карина СИРАЗОВА

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