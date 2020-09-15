"Очень слаб": Корчевников прямо ответил на вопрос о раке

"Очень слаб": Корчевников прямо ответил на вопрос о раке
Борис Корчевников. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Телеведущий откровенно рассказал о своих чувствах во время лечения

Борьба Бориса Корчевникова с тяжелым заболеванием позволила понять ведущему, что человек на самом деле очень слаб. Такое признание сделал артист в эфире телеканала "Россия-1".

Ведущий программы "Судьба человека" побеседовал с Кирой Прошутинской. Ей удалось победить рак – телепродюсер перенесла восемь операций и затем долго восстанавливалась. Несмотря на тяжелую болезнь, ведущая снова вернулась к работе.

"Был страх не столько умереть, сколько остаться инвалидом, уродом",

– рассказала она Корчевникову. Артист пережил нечто подобное: около пяти лет назад ему удалили доброкачественную опухоль головного мозга. По некоторой информации, после этого ведущий практически ничего не слышит.

Прошутинская спросила своего собеседника, что же чувствовал он, когда боролся с болезнью, какие страхи он испытывал.

"Понимание, что ты очень слаб на самом деле. Только кажешься себе сильным",

– откровенно рассказал Корчевников в своей программе. После этого телеведущая подчеркнула, что им обоим удалось победить болезнь и теперь они снова могут работать.

Ранее Борис Корчевников рассказал о чуде, которое произошло во время лечения.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

В Германии заговорили о "тупых русских" из-за Навального

В бундестаге не доверяют своему правительству

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей