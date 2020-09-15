Телеведущий откровенно рассказал о своих чувствах во время лечения

Борьба Бориса Корчевникова с тяжелым заболеванием позволила понять ведущему, что человек на самом деле очень слаб. Такое признание сделал артист в эфире телеканала "Россия-1".

Ведущий программы "Судьба человека" побеседовал с Кирой Прошутинской. Ей удалось победить рак – телепродюсер перенесла восемь операций и затем долго восстанавливалась. Несмотря на тяжелую болезнь, ведущая снова вернулась к работе.

"Был страх не столько умереть, сколько остаться инвалидом, уродом",

– рассказала она Корчевникову. Артист пережил нечто подобное: около пяти лет назад ему удалили доброкачественную опухоль головного мозга. По некоторой информации, после этого ведущий практически ничего не слышит.

Прошутинская спросила своего собеседника, что же чувствовал он, когда боролся с болезнью, какие страхи он испытывал.



"Понимание, что ты очень слаб на самом деле. Только кажешься себе сильным",

– откровенно рассказал Корчевников в своей программе. После этого телеведущая подчеркнула, что им обоим удалось победить болезнь и теперь они снова могут работать.

Ранее Борис Корчевников рассказал о чуде, которое произошло во время лечения.