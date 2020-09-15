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Борьба Бориса Корчевникова с тяжелым заболеванием позволила понять ведущему, что человек на самом деле очень слаб. Такое признание сделал артист в эфире телеканала "Россия-1".
Ведущий программы "Судьба человека" побеседовал с Кирой Прошутинской. Ей удалось победить рак – телепродюсер перенесла восемь операций и затем долго восстанавливалась. Несмотря на тяжелую болезнь, ведущая снова вернулась к работе.
"Был страх не столько умереть, сколько остаться инвалидом, уродом",
– рассказала она Корчевникову. Артист пережил нечто подобное: около пяти лет назад ему удалили доброкачественную опухоль головного мозга. По некоторой информации, после этого ведущий практически ничего не слышит.
Прошутинская спросила своего собеседника, что же чувствовал он, когда боролся с болезнью, какие страхи он испытывал.
"Понимание, что ты очень слаб на самом деле. Только кажешься себе сильным",
– откровенно рассказал Корчевников в своей программе. После этого телеведущая подчеркнула, что им обоим удалось победить болезнь и теперь они снова могут работать.
Ранее Борис Корчевников рассказал о чуде, которое произошло во время лечения.
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