Любовница сделала откровенное признание

Ровно год назад, 17 сентября в Санкт-Петербурге, Федор Бондарчук женился во второй раз. Его молодой супругой стала актриса Паулина Андреевой – ходили слухи, что из-за звезды "Метода" распался предыдущий брак режиссера, длившийся 25 лет. Однако Светлана Бондарчук уверяла: развелись они вовсе не по этой причине.

Младшая дочь артистов Варвара родилась в 1999 году. Говорят, спустя какое-то время после появления детей в семье и начался разлад – появились сплетни о мелких интрижках режиссера.

Свои отношения с другими женщинами Бондарчук скрывал, но вот о романе с певицей Ликой Стар супруга все же узнала. Режиссер снимал клип для молодой артистки, тогда между ними и пробежала искра. Он даже обещал уйти от Светланы ради новой избранницы.

"Уезжал к жене прощаться и пропадал. Появлялся – и снова клятвы: "Все, сумки упаковал". И так "кормил" меня обещаниями долго",

– откровенничала исполнительница хита "Одинокая луна". Вскоре они с Бондарчуком расстались.

Позже появились сплетни о новой пассии автора "9 роты" - Светлане Макаровой-Васильченко. В семье Бондарчука был новый кризис, но все же к разводу не привел.

Все изменилось, когда в жизни режиссера появилась Паулина Андреева. В 2016 г. Светлана и Федор объявили о расставании, подчеркнув: у них давно не все гладко, поэтому разрыв был вопросом времени. Как заявляли сами артисты, им удалось остаться друзьями, передает StarHit.

В прошлом году в Юсуповском дворце состоялась роскошная свадьба Бондарчука и Андреевой, а недавно артисты закончили ремонт в своей новой квартире.

Ранее о молодой жене режиссера высказывалась и сама Светлана Бондарчук, которая, по слухам, снова собралась замуж.