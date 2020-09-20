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Покойные Валентина Легкоступова и Михаил Борисов виделись незадолго до смерти артистки 14 августа. Ее последней фотографией, на которой оказался и ведущий "Русского лото", поделилась дочь Анэтта Бриль.
На снимке Борисов и Легкоступова позируют в обнимку. Артисты радостно улыбаются и смотрят в камеру. Судя во всему, кадр был сделан в студии, где снимали "Русское лото" – ведущий был в своем традиционном жилете.
"Что за год такой",
– прокомментировала смерть Борисова дочь Легкоступовой. "Светлая память", – написала она в Инстаграм-историях. Бриль добавила, что это фото – последнее, на котором запечатлена ее мать.
Михаил Борисов скончался от коронавируса накануне, 19 сентября. Ведущий жаловался на боль в легких, однако в больницу ехать все равно отказывался.
А вот Валентины Легкоступовой не стало чуть больше месяца назад. Перед трагедией она впала в кому после сильного удара головой. Вероятно, артистку жестоко избили.
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