О состоянии пожилой женщины рассказал брат Глушко

Семья Сергея Глушко, известного широкой публике под псевдонимом Тарзан, не смогла остаться в стороне от нашумевшей истории с любовницами и ограблением. По словам брата знаменитости Александра, случившееся сильно ударило по здоровью их матери.

Родственника Глушко пригласили поучаствовать в публичном обсуждении нашумевшего инцидента. Александр заявил, что звездного родственника подставили. При этом скандал отразился и на родителях Тарзана. По словам Александра, их с Сергеем мама сильно переживает из-за того, что ее сын изменил популярной певице Наташе Королевой.

"Что могут сказать старые родители? Матери плохо! Они хотели этого добиться?", – негодует родственник танцора в эфире телепередачи "Звезды сошлись".



Напомним, о скандале с ограблением исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" стало известно в начале осени. Сообщалось, что из дома знаменитости пропали драгоценности и крупная сумма денег. Королева обвинила в воровстве любовницу Тарзана. После этого история стала обрастать неприглядными подробностями. Девушка по имени Анастасия заявила, что беременна от Сергея. Однако позже эта информация не подтвердилась.

Недавно и вовсе появилась версия, что все эта история простой пиар. Некая Вероника Ч. заявила, что хорошо знает об особенностях интимной жизни Королевой и Тарзана, и рассказала, что для того чтобы разнообразить семейную жизнь, Сергей и Наталья вполне могли "снять" одну девочку на двоих.

