"Стало плохо": мать Тарзана тяжело переживает скандал с изменой сына

"Стало плохо": мать Тарзана тяжело переживает скандал с изменой сына
Тарзан. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
О состоянии пожилой женщины рассказал брат Глушко

Семья Сергея Глушко, известного широкой публике под псевдонимом Тарзан, не смогла остаться в стороне от нашумевшей истории с любовницами и ограблением. По словам брата знаменитости Александра, случившееся сильно ударило по здоровью их матери.

Родственника Глушко пригласили поучаствовать в публичном обсуждении нашумевшего инцидента. Александр заявил, что звездного родственника подставили. При этом скандал отразился и на родителях Тарзана. По словам Александра, их с Сергеем мама сильно переживает из-за того, что ее сын изменил популярной певице Наташе Королевой.  

"Что могут сказать старые родители? Матери плохо! Они хотели этого добиться?", – негодует родственник танцора в эфире телепередачи "Звезды сошлись".

Напомним, о скандале с ограблением исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" стало известно в начале осени. Сообщалось, что из дома знаменитости пропали драгоценности и крупная сумма денег. Королева обвинила в воровстве любовницу Тарзана. После этого история стала обрастать неприглядными подробностями. Девушка по имени Анастасия заявила, что беременна от Сергея. Однако позже эта информация не подтвердилась.


Недавно и вовсе появилась версия, что все эта история простой пиар. Некая Вероника Ч. заявила, что хорошо знает об особенностях интимной жизни Королевой и Тарзана, и рассказала, что для того чтобы разнообразить семейную жизнь, Сергей и Наталья вполне могли "снять" одну девочку на двоих.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

США запугивали Германию из-за "Северного потока - 2" до ситуации с Навальным

Американцы угрозами пытаются остановить строительство газопровода

Кому положена выплата к пенсии в 75 тысяч рублей: ответили в ПФР

Дополнительная соцподдержка будет выдана только один раз

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей