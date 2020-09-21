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Семья Сергея Глушко, известного широкой публике под псевдонимом Тарзан, не смогла остаться в стороне от нашумевшей истории с любовницами и ограблением. По словам брата знаменитости Александра, случившееся сильно ударило по здоровью их матери.
Родственника Глушко пригласили поучаствовать в публичном обсуждении нашумевшего инцидента. Александр заявил, что звездного родственника подставили. При этом скандал отразился и на родителях Тарзана. По словам Александра, их с Сергеем мама сильно переживает из-за того, что ее сын изменил популярной певице Наташе Королевой.
"Что могут
сказать старые родители? Матери плохо! Они хотели этого добиться?", – негодует родственник
танцора в эфире телепередачи "Звезды сошлись".
Напомним, о скандале с ограблением исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" стало известно в начале осени. Сообщалось, что из дома знаменитости пропали драгоценности и крупная сумма денег. Королева обвинила в воровстве любовницу Тарзана. После этого история стала обрастать неприглядными подробностями. Девушка по имени Анастасия заявила, что беременна от Сергея. Однако позже эта информация не подтвердилась.
Недавно и
вовсе появилась версия, что все эта история простой пиар. Некая Вероника
Ч. заявила, что хорошо знает об особенностях интимной жизни Королевой и
Тарзана, и рассказала, что для того чтобы разнообразить семейную жизнь, Сергей и
Наталья вполне могли "снять" одну девочку на двоих.
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