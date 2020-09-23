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Борис Корчевников побывал в Стамбуле, где посетил основные достопримечательности, в том числе Собор Святой Софии. Прогулки по священным местам навели телеведущего на размышления о жизни и смерти.
"Поймал себя вот на чем: счастье, что мне выпало жить и, наверно, умереть в России", – написал артист на своей странице в Инстаграм.
Популярный ведущий признался, что самые прекрасные церкви и мечети ему довелось видеть именно на родине. Корчевников напомнил о богатой истории России – более чем за тысячу лет наша страна стала домом для многих религий, которые сумели гармонично сосуществовать на ее просторах.
Напомним, в СМИ периодически появляется информации о том, что у Бориса Корчевникова есть проблемы со здоровьем. Недавно сам телеведущий подтвердил, что летом ему пришлось пройти лечение в больнице. Тогда он рассказал о чуде, которое произошло в это время.
До этого в прессе появилась информация о его проблемах со слухом. Пять лет назад Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Процедура прошла успешно, но он стал плохо слышать.
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