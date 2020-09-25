Родственникам придется обеспечивать не только попавшего от ДТП актера

После следственного изолятора Михаил Ефремов окажется в колонии. Там родственникам придется обеспечивать не только заслуженного артиста, но и его сокамерников, особенно после заявления знаменитости о том, что денег у него много. Что ждет актера в тюрьме, рассказал бывший сотрудник одной из исправительных колоний Управления федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области.

Первые две недели Ефремов проведет на карантине и, в теории, может там и остаться, работая библиотекарем. При этом актеру, по словам экс-сотрудник колонии, с сомнительными авторитетами связываться не стоит, а "желающих "подоить" его будет довольно много".

Собеседник издания напомнил, что Ефремов сам, когда узнал об аварии, заявил: пострадавшего он может вылечить, так как денег у него много. "Все слышали, не глухие", – добавил он. В разговоре с "Комсомольской правдой" бывший сотрудник колонии предположил, что родственникам актера придется передавать порядка 25 кг продуктов:

"Для себя и для братвы. Он будет кормить и поить их, а они его опекать, впрягаться за него если что-где".



Ранее эксперт по тюремному быту заявил, что работа библиотекарем в тюрьме – одна из самых престижных, хотя актера в любом случае ждут особые условия.

Тем временем Ефремов проводит время со своими сокамерниками в СИЗО.