Работы намечены на апрель

Михаил Кокшенов не дожил до своего 84-летия несколько месяцев – народный артист умер от последствий инсульта в июне этого года. Сейчас близкие киноактера занимаются созданием памятника. Об этом рассказала его бывшая жена Елена.

По ее словам, монумент будет представлять собой мраморную фигуру Кокшенова, дополненную кадрами из фильмов с его участием. Вдова Наталья Лепехина ведет переговоры со скульптором – проект уже утвержден. Монтаж же начнется не ранее апреля следующего года, рассказала бывшая жена StarHit.

Наталья и Елена поддерживают связь после смерти народного артиста и вместе занимаются работой над памятником. Несмотря на то что Кокшенов не оставил завещания, борьбы за наследство удалось избежать. Елене бывший муж оставил две квартиры после развода в 2007 г., а остальное имущество записал на Наталью.

Также недавно выяснилось, что у Кокшенова была еще одна тайная жена. Кроме того, именно она стала матерью его дочери Марии, которая последние годы с актером не поддерживала близкие отношения.

Михаила Кошенова не стало 4 июня 2020 года. Народный артист не смог восстановиться после инсульта. Его прах захоронен в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище.