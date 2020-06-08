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Стало известно о тайном браке покойного Михаила Кокшенова

Стало известно о тайном браке покойного Михаила Кокшенова
Михаил Кокшенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев
От художницы Аллы Шавыриной у него также родилась дочь

У народного артиста Михаила Кокшенова, который умер несколько дней назад, был тайный брак. О его давнем союзе с художницей Аллой Шавыриной рассказала вдова артиста Елена Кокшенова.

Никакой официальной информации о союзе нет, но некоторыми деталями поделилась вторая жена Михаила.

"Воспоминания плохие у него были о ней. Но штамп в паспорте стоял. Его законная жена была Шавырина. И дочка законная Марья Михайловна Кокшенова от нее", – рассказала Елена Кокшенова в очередном эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Вдова также добавила, что Алевтину Воклош, дочь от первого брака, Кокшенов вписал в паспорт не сразу. Это случилось, когда девочке исполнилось 14 лет. Поведение Алевтины, которая теперь работает журналисткой, было не очень хорошим. Да и за последние три года, пока ее отец болел, девушка не позвонила Михаилу Михайловичу ни разу.

Напомним, в 2017 г. у народного артиста Михаила Кокшенова случился инсульт. Последние три года он сильно болел, долгое время находился на лечении в больнице.

О кончине народного артиста в соцсетях на прошлой неделе сообщила поэтесса Любовь Воропаева. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробности смерти Михаила Кокшенова. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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