В Сети обсуждают смерть Успенской

В Сети обсуждают смерть Успенской
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дочери придется осознать, как много сделала для нее мать, пишут Интернет-пользователи

Отношения Любови Успенской с ее дочерью Татьяной Плаксиной по-прежнему остаются напряженными. "Королеве шансона" больно наблюдать за поведением дочери, которая продолжает вести себя вызывающе. После недавнего видео из Лос-Анджелеса в Сети задались вопросом: если сердце матери все-таки не выдержит, как отреагирует наследница.

До отъезда в США Плаксина обвинила мать в издевательствах, после чего многие встали на сторону девушки. Однако скандальный ролик, где дочь Успенской медитировала прямо посреди улицы и заглядывала в витрины кафе, изменил мнение публики. Наследницу певицы назвали избалованной девушкой, которая позорит знаменитую маму.

"Не верю, что такие наглые зажравшиеся дети, у которых с первого дня жизни было все, могут начать что-то ценить. Но если ее опека в миг оборвется, ей придется выйти из своего иллюзорного мира, повзрослеть и понять, как много делала Люба для ее становления",

– порассуждали пользователи Сети об одном из вариантов трагического исхода. Однако некоторые предположили, что в случае смерти Успенской Плаксина поймет, что довела ее, но будет уже поздно, передает Popcake.

Сама артистка решила никак не реагировать на видео из Соединенных Штатов, чтобы не терять последние контакты с дочерью. Однако по словам знакомых певицы, подобные выходки Плаксиной она не сможет ни понять, ни принять.

Крестная дочь "королевы шансона" и вовсе призвала оставить звезду в покое. Она добавила: никто не знает, что на самом деле происходит в этой семье.

Карина СИРАЗОВА

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