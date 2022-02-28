Эта артистка уже выступала на мировых сценах

Стало известно о том, кто должен был представлять Россию на Евровидении в этом году. Кандидата выбрали до того, как объявили об отстранении нашей страны от конкурса. Оказалось, что на международное музыкальное соревнование должна была поехать 18-летняя Ярослава Симонова.

Выбор был сделан в феврале, отбор проходил в закрытом формате. Решение принимал телеканал "Россия". Известно, что на Евровидение хотели отправиться несколько кандидатур, однако выбрана была малоизвестная певица.

Особенность Ярославы Симоновой состоит в том, что девушка практически полностью является незрячей. Она не имеет возможности читать ноты с листа, а партии учит наизусть на слух.

Помимо этого, у исполнительницы довольно богатый опыт музыкальных выступлений. Она является джазовой вокалисткой, девушка закончила музыкальную школу имени Чайковского и консерваторию по классу фортепиано. Симонова участвовала в 4 сезоне "Синей птицы" на телеканале "Россия-1" и стала его победительницей. У исполнительницы также есть награды и номинации в различных музыкальных премиях.

Помимо прочего, девушка гастролировала по миру и выступала с известными музыкальными деятелями. Вполне возможно, что Ярослава Симонова смогла бы добиться успеха на Евровидении, но узнать об этом уже не получится, так как Россию отстранили от участия в конкурсе.