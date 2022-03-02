"Уже ку-ку совсем": солист "Несчастного случая" набросился на Киркорова

"Уже ку-ку совсем": солист "Несчастного случая" набросился на Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист прошелся по поп-королю эстрады и его поклонницам

Во время одного из выпусков YouTube-шоу "Откройте, Давид!" звезды обсуждали тему конкуренции. Алексей Кортнев принял участие в передаче и высказал свое мнение о Филиппе Киркорове. 

Лидер группы "Несчастный случай" сказал, что не смог бы конкурировать с поп-королем эстрады, так как у него намного больше поклонниц. Однако артиста совершенно не смущает этот факт. Он считает, что основная аудитория Киркорова – женщины старше 55 лет, которые "уже ку-ку совсем". Кортнев поделился, что это его утешает. 

Помимо этого, музыкант считает, что Филипп Бедросович является популярным не благодаря творчеству, а из-за эпатажных образов и дружбе с молодыми знаменитостями. Сам Александр Кортнев отметил, что занимается музыкой не ради пиара и верхних строчек чартов, а потому что это его призвание и любимое дело. 

Помимо карьеры в группе, Алексей Кортнев является многодетным отцом. У мужчины шестеро детей, четверо из которых рождены в браке со второй женой, гимнасткой Аминой Зариповой. Последний ребенок родился в ноябре 2021 года, девочку назвали Агафьей. 

Напомним, что Филипп Киркоров нередко фигурирует в центре скандалов. Так, недавно, во время съемок шоу "Маска" поп-король устроил истерику из-за того, что ему и его детям не принесли еду. 

Источник:  YouTube ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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