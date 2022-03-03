Актриса подразнила аудиторию снимком в белье

Актриса и звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова в это непростое время старается оставаться в хорошем настроении и заряжать им своих подписчиков. В Instagram девушка выложила фото, на котором она предстала перед камерой в бежевом нижнем белье и свитшоте. Снимок украсила лучезарная улыбка Михалковой.

В подписи к фотографии актриса призвала подписчиков выполнять простое упражнение, чтобы поддерживать мышцы лица в тонусе, а себя в хорошем настроении. Для этого нужно растянуть уголки губ, как для улыбки, и повторить действие несколько раз в течение двух-трех секунд. Подписчики радостно отреагировали на совет и снимок звезды.

"Юля, радуйте нас поклонников, вашей прекрасной улыбкой!", "Вау, трусики – огонь!", "А есть еще фото в таком наряде, я просто не читал, завис немного", "А есть фото в полный рост?", "Супер! Проделала сейчас и кайфанула прям! Благодарю!"

Напомним, что ранее Юлия Михалкова высказалась о ситуации в мире. Актриса заявила, что полностью поддерживает действия России и надеется, что наша армия завершит ту войну, которая началась восемь лет назад на Украине. Звезда "Уральских пельменей" также обвинила коллег, которые начали стыдиться России, в лицемерии, и призвала их к тому, чтобы они перестали сеять панику. Текст Юлия Михалкова прикрепила к весьма откровенной фотографии, на которой она позирует в пиджаке на голое тело.