Наследница артистки не ухаживает за могилой матери

Актер Станислав Садальский в Instagram выложил пост, в котором показал состояние могилы известной советской актрисы Риммы Марковой. По его словам, спустя 7 лет после захоронения на могиле так и не появилось памятника и достойного креста.

Дочь покойной актрисы Татьяна Никитина обвинила Садальского во лжи и сказала, что сам он вряд ли бывает на могиле Марковой. Так или иначе, фотографии говорят сами за себя. На месте захоронения можно увидеть лишь черно-белый портрет и кучу искусственных цветов, воткнутых в грязный снег. Садальский отметил, что когда наступает лето, могила становится похожей на мусорную кучу, так как посетители оставляют на ней конфеты и другие сладости.

После обвинений Татьяны Никитиной Садальский выложил еще один пост, в котором заявил, что седьмой год пишет о состоянии могилы Марковой, и эта заметка является минимум пятой. Он добавил, что дочь покойной, в отличие от своей матери никогда не работала. Он отметил, что Римма Маркова обожала свою дочь и всегда носила с собой ее фотографию. Он также добавил, что пользователям необязательно верить его словам – достаточно будет поговорить с сотрудниками кладбища, чтобы убедиться, что могила советской звезды находится в плохом состоянии. Корреспонденты "Пятого канала" последовали совету актера и направились на могилу Римму Марковой. Сделанные ими кадры лишь подтвердили правоту актера.

Напомним, что недавно стало известно о смерти певицы Анны Жуковой. Ее тело нашел в квартире сын покойной спустя два дня после ее кончины.