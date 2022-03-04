"Копия старший Петросян": в Сети умилились видео с подросшим сыном юмориста

"Копия старший Петросян": в Сети умилились видео с подросшим сыном юмориста
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ребенок буквально купается в родительской любви

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова наслаждается материнством и делится трогательными кадрами с подписчиками в своем Instagram. Девушка опубликовала видео, на котором играет со своим маленьким сыном Ваганом. Малыш радует маму улыбкой и смехом, пока мама играет с ним. Брухунова подписала видео "мой "антидепрессант". 

Подписчики разделили мнение девушки о том, что дети – это радость, и буквально засыпали ребенка комплиментами, а также отметили его сходство со знаменитым отцом, пишет "Пятый канал".  

"Копия старший Петросян", "Пусть Ваш малыш растет умным, здоровым и счастливым", "Залюбленный мамин и папин тигренок", "Какой же он хорошенький, сладенький", "Маленькое очарованье", – пишут комментаторы. 

Напомним, что Татьяна Брухунова моложе своего супруга на 44 года, однако это не помешало паре создать счастливую семью. Они с Евгением Петросяном поженились три года назад после громкого развода юмориста с Еленой Степаненко. О беременности Брухуновой никто не знал, поэтому после того, как в Интернете стали появляться фотографии маленького Вагана, появились слухи о суррогатном материнстве, которые пара отрицает. 

Ранее врач-психиатр заявил о том, что Татьяна Брухунова перебывает в состоянии, похоже на нервоз. Он посоветовал супруге юмориста обратиться за помощью к специалисту, чтобы наладить собственное здоровье. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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