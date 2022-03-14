"Мог поднять руку": вышедшая замуж дочь Пригожина рассказала о предыдущих отношениях

"Мог поднять руку": вышедшая замуж дочь Пригожина рассказала о предыдущих отношениях
Иосиф Пригожин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Девушка долгое время не была счастлива

Недавно стало известно о том, что дочь Иосифа Пригожина Даная вышла замуж. Ее избранником стал молодой человек по имени Евгений Ткаченко. Девушка не скрывает, что очень счастлива с мужем, и делится свадебными фотографиями в своем Instagram. Однако еще не так давно Даная находилась в абьюзивных отношениях.  

Отвечая на вопрос одного из подписчиков о выборе избранника, наследница Пригожина призналась, что с прошлым молодым человеком далеко не все было гладко. 

"В любой момент мог поднять руку на меня, изменить", – призналась девушка. 

Фото: instagram.com/danaya_prigozhina/

Даная заявила о том, что в прошлых отношениях у нее была лишь привязанность к партнеру и сказала, что подобные связи нужно обрывать и уходить. Дочь Пригожина подытожила, что она сделала выбор в пользу жизни с человеком, с которым у нее есть взаимопонимание, уважение и любовь. 

Главное, что сейчас в жизни Данаи царят счастье и гармония. Подписчики искренне порадовались за молодоженов и оставили большое количество поздравлений. 

"Очень красивая пара, счастья вам ребята", "Даная, красавица, счастья тебе", "Береги себя и свою семью"

Недавно стало известно о том, что Пригожин вместе с супругой Валерией покинули Россию. На несколько дней они уехали в Израиль, чтобы устроить праздник для родственницы в честь ее юбилея. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

Москва отомстила Западу за санкции – СМИ

Россия нашла, чем ответить на давление из-за спецоперации на Украине

Эрдоган выступил с резким заявлением о России

Турецкий лидер накинулся с обвинениями на европейские страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей