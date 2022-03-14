Девушка долгое время не была счастлива

Недавно стало известно о том, что дочь Иосифа Пригожина Даная вышла замуж. Ее избранником стал молодой человек по имени Евгений Ткаченко. Девушка не скрывает, что очень счастлива с мужем, и делится свадебными фотографиями в своем Instagram. Однако еще не так давно Даная находилась в абьюзивных отношениях.

Отвечая на вопрос одного из подписчиков о выборе избранника, наследница Пригожина призналась, что с прошлым молодым человеком далеко не все было гладко.

"В любой момент мог поднять руку на меня, изменить", – призналась девушка.

Даная заявила о том, что в прошлых отношениях у нее была лишь привязанность к партнеру и сказала, что подобные связи нужно обрывать и уходить. Дочь Пригожина подытожила, что она сделала выбор в пользу жизни с человеком, с которым у нее есть взаимопонимание, уважение и любовь.

Главное, что сейчас в жизни Данаи царят счастье и гармония. Подписчики искренне порадовались за молодоженов и оставили большое количество поздравлений.

"Очень красивая пара, счастья вам ребята", "Даная, красавица, счастья тебе", "Береги себя и свою семью"

Недавно стало известно о том, что Пригожин вместе с супругой Валерией покинули Россию. На несколько дней они уехали в Израиль, чтобы устроить праздник для родственницы в честь ее юбилея.