Екатерина Андреева рассказала о звонке Лаврова после инцидента в прямом эфире

Екатерина Андреева рассказала о звонке Лаврова после инцидента в прямом эфире
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Ведущая программы "Время" поделилась мнением о произошедшем

После скандальной выходки редактора Первого канала в прямом эфире министр иностранных дел Сергей Лавров позвонил ведущей программы "Время" и выразил ей слова поддержки. Об этом рассказала сама Андреева после инцидента. Кроме того, она поделилась эмоциями, которые испытала во время сорванного эфира. 

Так, ведущая программы "Время" сообщила, что осознанно приняла решение никак не реагировать на действия коллеги. При этом Андреева полагала, что Марина Овсянникова могла причинить ей вред. Она заявила, что ранее редактор Первого канала не угрожала безопасности коллег, но в результате подвела их. По этой причине Андреева считает ее предательницей. 

Телеведущая считает, что сорвавшей эфир Овсянниковой следовало уволиться, если ее не устраивали условия работы. Андреева поделилась, что некоторые из редакторов добровольно покинули пост, и она понимает их позицию. При этом ведущая программы "Время" недоумевает, что помешало Овсянниковой поступить также и свободно высказывать свою позицию. 

Напомним, что ранее о выходке сотрудницы Первого канала высказались и другие работники. Они считают, что у редактора сдали нервы из-за всех происходящих событий. Ее коллеги сообщили, что Овсянникова последние дни ходила подавленной, и списали произошедшее на усталость с недосыпом. 

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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