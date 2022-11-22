Самбурская эффектно распахнула юбку и обнажила упругие бедра

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Настасья Самбурская в честь премьеры комедии "Умная Маша", в которой сыграла соперницу главной героини, вышла в свет в откровенном наряде. Звезда надела платье с большим вырезом – как в зоне декольте, так и ног. Свой образ она показала в социальных сетях.
Артистка выбрала платье в горох в ретро-стиле. Его дополнила броским макияжем: черными стрелками и красной помадой. На ноги звезда надела алые туфли, а в качестве аксессуаров подобрала жемчужные украшения.
Чтобы эффекто продемонстрировать образ Самбурская прошлась по коридору, распахнув вырез на юбке, обнажив стройные ноги.
Журналисты отметили, что в последнее время звезда стала чаще появляться на светских мероприятиях с платьями, которые подчеркивают все ее достоинства.
Бесчинства незалежных получили подтверждение