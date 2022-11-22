Самбурская эффектно распахнула юбку и обнажила упругие бедра

Актриса показала стройную фигуру

Настасья Самбурская в честь премьеры комедии "Умная Маша", в которой сыграла соперницу главной героини, вышла в свет в откровенном наряде. Звезда надела платье с большим вырезом – как в зоне декольте, так и ног. Свой образ она показала в социальных сетях.

Артистка выбрала платье в горох в ретро-стиле. Его дополнила броским макияжем: черными стрелками и красной помадой. На ноги звезда надела алые туфли, а в качестве аксессуаров подобрала жемчужные украшения.

Чтобы эффекто продемонстрировать образ Самбурская прошлась по коридору, распахнув вырез на юбке, обнажив стройные ноги.

Журналисты отметили, что в последнее время звезда стала чаще появляться на светских мероприятиях с платьями, которые подчеркивают все ее достоинства.