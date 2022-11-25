Самбурская показала упругое тело без одежды: откровенные фото звезды

Артистка много времени уделяет своей фигуре

В последнее время Настасья Самбурская привела свое тело в идеальную форму. Звезда отказалась от вредных привычек, старается правильно питаться и тренироваться через день – и все это дало отличный результат. В свои 35 лет артистка выглядит намного лучше многих ровестниц.

В соцсетях знаменитость делится с поклонниками секретами своей стройности, а также показывает результаты занятий спортом в качестве мотивации для тех, кто никак не может найти время и силы на это. Она публикует фотографии своей фигуры с минимальным количеством одежды, показывая, чего можно добиться, если упорно идти к своей цели.

Недавно знаменитость опубликовала снимок в новом спортивном комплекте леопардовой расцветки. Он состоит и коротких шорт и мини-топа. Чтобы наряд выглядел более эффектно звезда напрягла пресс, выставила ногу и повернула руку, чтобы лучше был заметен рельеф.

Еще несколько лет назад Настасья подвергалась критике из-за своих увлечений спортом. В комментариях ее даже как-то прозвали Бэтменом из-за выдающихся плеч – артистку настолько развеселило это сравнение, что какое-то время она активно использовала его. Сейчас же многие в основном интересуются тем, как ей удалось достичь такой формы.