Откровенное фото Самбурской в микрошортах впечатлило мужчин

Откровенное фото Самбурской в микрошортах впечатлило мужчин
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса похвасталась своим подтянутым телом

Настасья Самбурская в последнее время стала много времени уделять своей фигуре. Артистка признается, что регулярно занимается спортом и невероятно довольна результатом. Фотографиями своей формы она делится в соцсетях, стараясь дать другим мотивацию заниматься. И если раньше такие публикации вызывали у публики восторг, то в последнее время люди начинают бить тревогу.

На одном из последних снимков Настасья предстала перед зеркалом в спортивной одежде – микрошортах и топе, которые особо не прикрывали тело знаменитости. Артистка выглядела очень худой, из-за чего ее живот был впалым, а на ногах и руках торчали кости. Своей формой, судя по всему, она была довольна.

Фото: соцсети

Тем не менее, на поклонников, особенно на мужскую аудиторию, снимок произвел смешанное впечатление. Они выразили мнение, что звезда выглядит слишком "сухой". 

"Ей нечего есть", "Юноша бледная со взором потухшим", "Фигура то хорошая, но пересушилась она малость", "Красивая женщина ,но не идет быть худой", "Она костистая какая-то", "Фигура классная. Трусишки заменить лучше", – написали люди в соцсетях к фото.

Раньше откровенные фотографии Самбурской, на которых она была чуть крупнее, нравились ее поклонникам больше. 

новости партнеров
По теме

США готовят подлый удар по российской экономике с помощью Турции

Вашингтон давит на Анкару

Лондон испытает ад уже в первый день войны с Россией - британский генерал

Экс-командующий разнес правительство Сунака и его предшественников

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей