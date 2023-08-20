"Ужасно выглядишь!": Джиган резко осадил Самойлову при детях

Рэпер нахамил матери на глазах наследников

Рэпер Джиган и модель Оксана Самойлова в браке уже более десяти лет. Пара скромно расписалась 12 декабря 2012 года в одном из столичных загсов. На тот момент супруги были еще не богаты, и свадьбу отметили в узком кругу родных.

Сегодня пара считается одной из самых обеспеченных и обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. У Джигана и Самойловой четверо детей: дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид. В соцсетях звезд царит полная идиллия и складывается ощущение, что они живут душа в душу. Но всем поклонникам давно известно, что жизнь модели и рэпера как на пороховой бочке.

Несколько лет назад Джиган угодил в скандал. Он вел себя неадекватно из-за употребления алкоголя, и в итоге лег лечиться в рехаб. В тот момент пара была на грани развода, но семье удалось выдержать все жизненные невзгоды.

На днях рэпер снова шокировал фанатов звездной семьи. На глазах у своих детей Джиган стал грубо обзывать свою супругу и называть ее некрасивой. Пугающее видео Самойлова опубликовала в своих соцсетях. На кадрах семья собирается в поездку, но глава семейства неожиданно заявляет, что никуда не поедет из-за непотребного вида матери.

"Мы никуда не поедем. Потому что ты некрасивая сегодня. Ужасно выглядишь! Прическа у тебя некрасивая", – заявил Джиган.

Увидев происходящее, трехлетний сын Оксаны Самойловой обнял мать и признался ей в любви. К счастью, выяснилось, что это был всего лишь розыгрыш от звездных родителей. На самом деле они просто хотели проверить реакцию малыша.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что откровенные фото жены Джигана утекли в Сеть после слухов о разводе.