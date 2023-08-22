После шутки Джигана Самойловой потребовалась помощь психолога

После шутки Джигана Самойловой потребовалась помощь психолога
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда проходит психотерапию

Известная российская блогерша Оксана Самойлова заявила в социальных сетях, что у нее начались проблемы с психикой – ситуация оказалась настолько патовой, что пришлось обращаться за помощью к квалифицированному специалисту. 

Ныне супруга Джигана проходит психотерапию. Сейчас она еще в клинике на чекапе. Оксана уточнила, что на все уйдет несколько дней. Однако позитивный повод появился: впервые за пятнадцать лет может провести время одна и отдохнуть от насущных забот. До этого все поездки красотка проводила вместе с супругом, детьми и друзьями.

Психолог, послушав Оксану, пришел к следующему выводу: пациентка должна учиться жить в состоянии неопределенности. Сейчас основная задача Самойловой – расслабиться и замедлить свой темп жизни. Оказывается, Оксана сильно контролирует родных, пытаясь сделать себя главной замыкающей цепью.

"Абсолютно все контролирую, все процессы – дома, с детьми, на работе", – уточнила модель.

Знаменитость полагает, что этот фактор и стал причиной расшатывания ее бедных нервов. При этом ныне Оксана радуется, что наконец родные могут пожить без ее ежовых рукавиц. В конце-концов, считает Самойлова, семья без контроля матери не развалится – особенно на такой небольшой срок.

А ранее Оксане досталось от Джигана – супруг при детях облил ее грязью, заявив, что та выглядит попросту "ужасно" с такой прической, а потому семья никуда не поедет. По счастью, все оказалось розыгрышем. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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