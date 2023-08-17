Самойлова показала роскошные изгибы идеального тела

Красотка осталась в одних трусиках от купальника

Сегодня никого в интернет-пространстве не удивишь откровенным контентом. Практически все звезды, которые могут похвастаться хорошей фигурой, стремятся показать ее всему свету. Впрочем, нередко это помогает простым женщинам замотивировать себя на походы в зал. Например, идеальная фигура многодетной матери Оксаны Самойловой явно говорит о том, что многочисленные роды не помеха для роскошного тела.

Оксана, как и все ее многочисленное семейство, большая любительница проводить время в отпусках за границей. К счастью для фанатов блогерши, она делает целые фотоотчеты из путешествий. На этот раз жена популярного рэппера Джигана показала свое тело на фоне изумительных тропических пейзажей.

Сейчас красотка находится в идеальной физической форме, о чем поспешила сообщить своим поклонникам. Для новой фотосессии девушка выбрала стильный купальный костюм телесного цвета. Однако пикантного оттенка купальника Самойловой оказалась мало – она сбросила верх от купальника и осталась в одних трусиках. Благодаря этому все желающие могут в подробностях рассмотреть изгибы идеального тела красотки.

В комментариях многодетную мать, воспитывающую четверых детей, засыпали комплиментами. Для многих Оксана стала настоящим предметом для подражания – Самойлова придерживается правильного питания и огромное количество времени проводит в спортивных залах.

К слову, ранее Оксана Самойлова поделилась со многомиллионной армией фанатов простым секретом долголетия.