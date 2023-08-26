Отказалась от славы и занялась псевдонаукой: что стало со звездой "Орла и Решки"

Отказалась от славы и занялась псевдонаукой: что стало со звездой "Орла и Решки"
Фото: кадр YouTube / @OreliReshka
Она была и актрисой, и блогером, и телеведущей, но в один момент пропала с радаров

Путь Марии Гамаюн к славе был долгим. Она предпринимала несколько попыток для достижения своей мечты. Простая девушка из Самары хотела стать актрисой, поэтому несколько раз пыталась покорить Москву. Во время очередной поездки в столицу Мария поступила таки во ВГИК на курс Александра Михайлова.

Роли в кино будущая звезда "Орла и Решки" стала получать после 2014-го. Она начинала с короткометражек и малобюджетных сериалов. Но потом, окончив вуз, смогла попасть в актерский состав таких сериалов, как "Кухня. Последняя битва" и "Чернобыль. Зона отчуждения". После девушка получила еще несколько прибыльных ролей. 

Параллельно с учебой и съемками в кино Мария вела блог в ныне запрещенной социальной сети, где получила множество подписчиков. Ее юмористические короткие ролики стали набирать немало просмотров. А потом Гамаюн прошла кастинг в шоу "Орел и Решка" и стала его новой ведущей. Вместе с Николаем Серьгой она вела "Морской сезон". 

Во время съемок в "Орле и Решки" из жизни Марии исчез супруг, фамилию которого она носила. Но потом появился новый избранник, на которого девушка иногда жаловалась. Сегодня бывшая телеведущая воспитывает ребенка, не появляясь в медиапространстве. Ее аккаунты в популярной соцсети закрыты, но известно, что девушка увлеклась тета-хилингом (метод медитации, который признан псевдонаучной практикой). Вполне вероятно, она отреклась от прежней мечты и решила посвятить себя материнству. 

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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