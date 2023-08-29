Толкалина сверкнула голой грудью в море

Актриса окунулась в воды Венеции

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина в свои 45 лет выглядит как молодая девочка и постоянно это доказывает. Звезда уверена в своей красоте и не стесняется лишний раз продемонстрировать роскошную фигуру, несмотря на обилие критики в свой адрес. Ведь это результат ее кропотливого труда над собой и дисциплины. В основном бывшую жену режиссера Егора Кончаловского критикуют завистливые поклонницы, которые выглядят гораздо хуже ее.

На днях Любовь Толкалина в очередной раз блеснула роскошной фигурой. Актриса отдыхает в Венеции на острове Лидо и в один из дней решила искупаться, сняв это на видео. Она сняла верх от купальника и окунулась в воду.

Толкалина не раз говорила, что любит поддерживать себя в хорошей физической форме, поэтому она активно занимается йогой и плаванием. Кроме того, звезда регулярно бегает и танцует. При этом никакие диеты она не признает, но ест только тогда, когда чувствует голод.

Ранее "Утро. ру" писало о том, что похорошевшая Любовь Толкалина восхитила упругим телом в белье. Актриса позировала перед камерой, принимая необычные позы на стуле и держа в руках длинный цветок.